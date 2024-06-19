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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє з командою Словаччини у другому матчі Євро-2024. Поєдинок прийматиме Меркур Шпіль-Арена в Дюссельдорфі. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16:00.

Словаччина — Україна: онлайн-трансляція матчу Євро

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України — коефіцієнт 2.1, а на перемогу Словаччини пропонується показник 3.66. У разі нічиєї — 3.22.

Тож на що ставити?

Після прикрої поразки Румунії (0:3) команда Сергія Реброва понесеться вперед, щоб реабілітуватись перед вболівальникам. Прогнозуємо гол в перші 30 хвилин матчу — коефіцієнт на це — 3.41.

Також ставимо на те, що обидві команди заб'ють "НІ". Показник — 1.83.

Ризикнемо і поставимо на перемогу України 1:0, коефіцієнт — 6.29.

Онлайн-трансляція матчу Словаччина — Україна дивіться на Football.ua.