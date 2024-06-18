Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють текстову трансляцію матчу другого туру Євро-2024, який пройде 21 червня та розпочнеться о 16:00.

У п'ятницю, 21 червня, збірна України проведе другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.

Поєдинок відбудеться в Дюссельдорфі на Меркур Шпіль-Арена. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку з 16:00 за Києвом. Трансляція відбуватиметься безплатно і будь-хто охочий може приєднатися.

У прямому ефірі поєдинок Словаччина — Україна покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України грає в групі Е. Крім Словаччини, суперниками синьо-жовтих є Румунія та Бельгія. В першому турі підопічні Реброва поступились румунам (0:3).