Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою зі Словаччиною.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутній матч другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

"Усі відповідальні за поразку від Румунії. У цьому винні і тренер, і гравці. Я підбираю футболістів відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи — це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, і в нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які були викликані, нам допомагають.

Я завжди вважав Словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, то побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони в прекрасному стилі перемогли Бельгію. Ми дуже поважаємо їх.

Коли я працював із Валерієм Лобановським, він казав — не слухайте нікого, крім свого тренера, не переживайте, що думають журналісти, тому що вони не бачать тренувань. Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, усі повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем.

Це Євро, найвищий рівень. Для деяких гравців це перший чемпіонат Європи, і для них це велика відповідальність. Потрібно поважати й підтримувати команду. Помилки будуть — цього не уникнути. Ми повинні забути гру з Румунією й вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми винесли", — наводить слова Реброва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться завтра, 21 червня, о 16:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.