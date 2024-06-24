Гравці збірної України висловлять свою думку перед матчем проти Бельгії.
фото УАФ
24 червня 2024, 13:34
Українська асоціація футболу запланувала пресконференцію з двома гравцями національної збірної України під час підготовки до другого туру Євро-2024 проти Словаччини: молодим опорним півзахисником Тарасом Степаненком та лівим захисником Віталієм Миколенком.
Пряма трансляція пресконференції відбудеться сьогодні, 24 червня, о 13:30 за київським часом.
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Зазначимо, що Тарас Степаненко грав 62 хвилини в грі проти Румунії (0:2), тоді як проти Словаччини задіяний не був.
Віталій Миколенко через травму досі не провів жодної хвилини на Євро-2024.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).