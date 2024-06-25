Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Бельгією.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч групової стадії Євро-2024 проти Бельгії.

"Звичайно, ми готові. Але коли ти дуже гучно про щось говориш, то від цього буде ще гучніше відлуння. Краще ми будемо мовчати й робити те, що від нас залежить. Подивимося, що ми зможемо показати.

Хочу подякувати громадянам Бельгії, оскільки в мене зараз багато хороших моментів у цій країні. Це стосується школи, дітей, магазинів — усі добре ставляться до мене. Але завтра моя родина буде підтримувати Україну.

При двох нічиїх у нашій групі збірна України не зможе вийти у плей-оф, тобто із чотирма очками. Водночас є команди, яким для цього вистачить і трьох очок. Чи справедливо це? На Євро-2020 ми вийшли з групи із трьома очками, тож усе закономірно.

Вихід збірної у плей-оф означатиме те, що ми виконали першу місію. Для країни — те, що ми продовжили цю казку на кілька днів. Усі ми розуміємо, що зараз нелегкі часи, Україна у стані війни. Для людей кожна така подія значить дуже багато.

Зараз я сконцентрований лише на нашій грі та на нашому результаті. Обидві команди будуть в однакових умовах. Добре, що гра розпочнеться трохи пізніше. Гадаю, буде трохи прохолодніше", — наводить слова Сидорчука прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться завтра, 26 червня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.