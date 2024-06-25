Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Бельгією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутній матч групового етапу Євро-2024 проти Бельгії, в якому вирішиться доля "синьо-жовтих" на турнірі.

"Миколенко уже три дні працює в загальній групі, я задоволений, що в нас є конкуренція на кожній позиції. Усі гравці працюють щодня й готові до завтрашнього поєдинку. Віктор Циганков поки що відновлюється.

Бельгія — це дуже сильний суперник, перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці — фаворити. Але на цьому турнірі все можливо, можна пригадати їхній матч зі Словаччиною. Звичайно, це дуже сильна команда. Ми повинні поважати опонентів, але й думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію. Ми повинні перемогти завтра.

Треба знайти баланс, я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали один одному на полі. Дуже важливо, як ми й суперники розпочнемо матч. Завтра потрібно виходити з тим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали в інтенсивності гри і, вважаю, перемогли заслужено. Звичайно, ми розуміємо, за яких обставин пройдемо далі. Але дуже важливо думати про перемогу. Я не знаю, що думають бельгійці, як вони будуть грати. Ми намагаємося підготувати своїх футболістів до будь-яких сценаріїв.

Яка кадрова ситуація у збірній України? Завжди є якісь пошкодження, адже ці матчі дуже виснажливі. У грі зі Словаччиною вся команда набігала на 10 кілометрів більше, ніж із Румунією. Це дуже важливий фактор. Є мікропошкодження, є гравці, які сьогодні можуть не тренуватися. Але я впевнений, що завтра всі будуть готові.

Як зупинимо Кевіна Де Брюйне? Ми повинні зупинити не лише його. У збірній Бельгії багато кваліфікованих виконавців, які грають у топклубах. Звичайно, це головний біль для нас. Проте в першу чергу ми повинні сконцентруватися на собі.

Ромелу Лукаку — це дуже вертикальний гравець, достатньо міцний. Він завжди відкривається, і в клубі, і в збірній. Не здивований, що він у кожній грі має багато моментів. Тому ми повинні ретельно поставитися до його відкривань

У нас зараз є три очки, це було дуже важливо у грі зі словаками. Не знаю, чому люди говорять, що ми робили всі заміни на оборону. Ми не говорили, що повинні тільки оборонятися. Але гравці ментально розуміли, що дуже важливо зберегти цей результат після поразки 0:3. Ніхто не казав, що нам дуже важливо сісти в оборону, але суперник намагався відігратися.

Якщо ми посядемо четверте місце із чотирма очками, отже, ми заслуговуємо на нього. Якщо подивитися на матч Хорватія — Італія, то обидві команди гідні були вийти в плей-оф. Але такий регламент змагань, ми маємо підлаштовуватися. І тому нам потрібно думати не про чотири очки, а про те, як обіграти збірну Бельгії.

Занадто жорстка гра футболістів під час тренувань? Якщо ми не на сто відсотків тренуємося, то так потім і граємо. Є тренування більше на відновлення, а є й інші. Якщо за одну позицію конкурують два гравці, то вони повинні доводити, що є кращими. Як вони це доведуть, якщо не будуть боротися?

Інформація іншого матчу є важливою, і звичайно, я знатиму рахунок. Але ми повинні думати про себе, неважливо, що відбувається в іншому матчі. Ми повинні показати нашу найкращу гру", — сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться завтра, 26 червня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.