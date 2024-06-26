Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Бельгії пояснив, чому з перших хвилин вийшов вінгер Арсеналу.

Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч Штутгарт Арені у рамках групового етапу Євро-2024, в якому суперником команди Сергія Реброва стане Бельгія.

Перед стартом цієї зустрічі головний тренер "червоних дияволів" Доменіко Тедеско пояснив, чому проти українців з перших хвилин вийшов у нападі Леандро Троссар, а не більш звичний варіант із Янніком Феррейрою Карраско.

"Було непросто залишити Карраско поза стартовим складом, але Троссар краще вписується в наш атакуючий план на Україну", — заявив Тедеско перед початком матчу в етері УЄФА.

Гра Україна — Бельгія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.