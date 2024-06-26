Керманич збірної Бельгії пояснив, чому з перших хвилин вийшов вінгер Арсеналу.
Леандро Троссар, Getty Images
26 червня 2024, 19:17
Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч Штутгарт Арені у рамках групового етапу Євро-2024, в якому суперником команди Сергія Реброва стане Бельгія.
Перед стартом цієї зустрічі головний тренер "червоних дияволів" Доменіко Тедеско пояснив, чому проти українців з перших хвилин вийшов у нападі Леандро Троссар, а не більш звичний варіант із Янніком Феррейрою Карраско.
"Було непросто залишити Карраско поза стартовим складом, але Троссар краще вписується в наш атакуючий план на Україну", — заявив Тедеско перед початком матчу в етері УЄФА.
Гра Україна — Бельгія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.