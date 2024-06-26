Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють коментар керманича збірної України щодо вильоту з Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився враженнями від виступів своїх підопічних на цій континентальній першості.

"Чого не вистачило? Я вважаю, що не вистачило не сьогодні, а в грі з Румунією. Сьогодні зауважень немає. Дійсно створювали моменти, багато моментів. На жаль, не забили. Усі українці сьогодні були вдячні гравцям, які намагалися вирвати цю гру.

Ми все зробимо для наших ЗСУ. Я бачив по сьогоднішній грі, в рамках підготовки гравців, що футболісти налаштовувалися на цей поєдинок. Ми дуже вдячні", — сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Бельгія ви можете на Football.ua.