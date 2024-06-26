Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ніколи раніше на груповій стадії усі чотири команди не набирали по чотири очки кожна.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Усі команди в квартеті E набрали однакову кількість очок — по чотири, що стало вперше в історії проведення чемпіонату Європи на груповій стадії.

Таким чином, збірна України стала першою в історію командою, яка набрала чотири пункти протягом матчів групового етапу Євро, але все одно посіла останнє останнє місце.

Нагадаємо, що решта команд квартету E, а саме Румунія, Бельгія та Словаччина, продовжать свій шлях на Євро-2024 у Німеччині.