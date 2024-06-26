Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють коментар центрбека збірної України щодо вильоту з Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний висловився після матчу з бельгійцями щодо фінального виступу нашої команди на чемпіонаті Європи в Німеччині.

"Немає емоцій, лише розчарування може бути. Неприємно з чотирма очками не виходити далі. Немає чого сказати, треба було все вирішувати у перших двох іграх і не думати, що це вже третя.

Хочу подякувати дуже сильним людям, які насамперед захищають нашу країну, підтримують її. Ми всі працюємо на одну важливу перемогу, яка буде скоро.

Гадаю, що відсутність моментів у Бельгії — заслуга всієї команди. Бачив самовіддачу, яка потрібна на цьому рівні, але цього замало. Треба бути гострішими в атаці.

Паралельний матч між Словаччиною та Румунією? Особисто я не слідкував, лише після свистка почув результат того поєдинку. Чи мав сумніви, що там буде нічия? Так, це футбол, таке може статися, але я не знав результат", — заявив Забарний для Суспільне Спорт.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Бельгія ви можете на Football.ua.