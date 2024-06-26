Коротка розмова бельгійського капітана та українського журналіста.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
26 червня 2024, 23:23
У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.
Атакуючий півзахисник та капітан "червоних дияволів" Кевін Де Брюйне після поєдинку сприйняв питання українського журналіста Суспільне Спорт як провокацію.
– Здавалося, що у вас не було бажання багато атакувати.
– Я не погоджуся. Мені здається, ми створили більше моментів, аніж ви [збірна України]. Я знаю, що ви намагаєтесь мене спровокувати. Гарна спроба.
– П'ять захисників проти вас. Чи важко було атакувати?
– Ви щойно сказали, що намагалися більше атакувати, але грали 5-3-2? Дякую, ви відповіли на моє запитання.
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