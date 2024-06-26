Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коротка розмова бельгійського капітана та українського журналіста.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Атакуючий півзахисник та капітан "червоних дияволів" Кевін Де Брюйне після поєдинку сприйняв питання українського журналіста Суспільне Спорт як провокацію.

– Здавалося, що у вас не було бажання багато атакувати.

– Я не погоджуся. Мені здається, ми створили більше моментів, аніж ви [збірна України]. Я знаю, що ви намагаєтесь мене спровокувати. Гарна спроба.

– П'ять захисників проти вас. Чи важко було атакувати?

– Ви щойно сказали, що намагалися більше атакувати, але грали 5-3-2? Дякую, ви відповіли на моє запитання.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Бельгія ви можете на Football.ua.