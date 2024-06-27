Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман Котляр розібрав матч третього туру групового етапу за участі нашої національної команди.

Нічия зі збірною Бельгії залишила Україну поза плей-оф чемпіонату Європи. Команда Сергія Реброва показала хороший футбол і могла претендувати на більше. Втім, звитяги прийдуть наступного разу. Навіть попри не зовсім вдалу турнірну ситуацію вона до фінального свистка третього туру змагалася за результат. Це дійсно заслуговує на повагу. У цьому матеріалі розберемося, як саме "синьо-жовтим" вдалося ефективно протистояти іменитому супернику.

Збірна України добре підготувалася до колективу Доменіко Тедеско — не залишала йому багато простору, закрила лідерів та намагалася сміливо затискати на своїй половині

Перед матчем виникла серйозна проблема. Через неготовність зіграти Віктора Циганкова і Михайла Мудрика тренерському штабу довелося приймати важливе рішення — намагатися замінити їх по позиції з ризиком мати менше балансу в захисті або обирати іншу схему, чи змінити склад. На практиці відбувся другий варіант, що дуже здивувало. Втім, він виявився ефективним.

Команда грала без чистих вінгерів, але зате вийшла у два форварди, чого раніше хотіли бачити багато вболівальників та експертів в контексті оцінки взаємодії Романа Яремчука з Артемом Довбиком. Один матч є не дуже адекватним для комплексної оцінки, але задум не спрацював так, як потрібно в повній мірі. За відсутності Циганкова і Мудрика за креатив мали відповідати Микола Шапаренко та Георгій Судаков. В захисті ж вийшов Олександр Сваток в якості третього центрального захисника. Це був передбачуваний крок, тому що Україна під керівництвом нинішнього тренерського штабу нерідко грає з топ-суперниками саме з п'ятіркою в обороні.

Одразу варто сказати, що Бельгія відмовилася від інтенсивного пресингу і навіть не намагалася його вмикати, лише епізодично. Це помітно спрощувало картину "синьо-жовтим". Під високим тиском наша команда може припускатися помилок, але тут їй давали можливість впевнено будувати білд-ап, просуватися вперед, знаходити адресатів між лініями.

Декілька моментів виникло після передач під ривки форвардів у глибину, один з них, вже у другому таймі, завершився передачею Яремчука на Довбика, коли гравець Жирони не встиг замкнути її на дальному куті штрафного майданчика.

Нинішня Бельгія не є занадто організованою у захисті, особливо, що стосується компенсації простору чи підстраховки для захисників. Цим вдавалося користатися і в цьому матчі.

Також добре працював і пресинг. Саме Україна намагалася накривати суперника, змушувати його грати незручними передачами, заганяти у небезпечні зони, щоб намагатися відібрати м'яч. Півзахист виконував багато чорнової роботи, з появою Віталія Миколенка та виходом Олександра Тимчика вдавалося не дозволяти проходити флангами. Особливо важливим було закрити Жеремі Доку. Навіть не дивлячись на те, що вінгер виконував небезпечний дриблінг, в цілому вдалося нівелювати велику частину гостроти від нього. В першу чергу, завдяки тому, що його зустрічали вдвох.

Не дозволяли багато і Ромелу Лукаку. Форвард декілька разів добре зіграв в підіграші і фактично все. Верхові кроси Бельгії знімали центрбеки, а іншої небезпеки йому створити не вдалося.

Зате Кевін Де Брюйне розганяв атаки фірмовими передачами, виходив з-під тиску, чим створював для Бельгії потенційно гольові епізоди. Але і тут як правило вдавалося перехопити або вибити м'яч.

Були проблеми у перехідних фазах, але перехід з атаки в оборону є проблемою обох колективів, тому тут швидше зіграли добре, як ті, так і інші.

У другому таймі Україні довелося більше ризикувати, після виконання замін схема трансформувалася у 4-4-2, тому контратак в обидві сторони стало більше, але це вже наслідок того, що на суперників, переважно команду Сергія Реброва, тиснув результат, тому зробити якийсь більш глибокий аналіз тут важко.

Це був хороший матч і загалом вдавалося грати все краще на Євро-2024

Отже, вдалося довести, що нинішній колектив здатен грамотно боротися з топовими опонентами у великих матчах, а загалом він набирав обертів по ходу турніру. Розпочав невдало, але потім виступав все краще і краще. В цьому заслуга, як гравців, так і тренерського штабу. У конкретно зустрічі з підопічними Доменіко Тедеско вийшло змусити суперника грати в більш обережному стилі, нівелювати більшість його слабких сторін, що не може не радувати. В майбутньому гру точно можна покращити, Євро вийшов повчальним для нашої національної команди і з нього потрібно зробити лише правильні висновки.