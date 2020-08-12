ПСЖ не может взять Лигу чемпионов — в чем причина?

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Читатель Football.ua Роман Котляр разбирается в причинах неудач парижского клуба.

Парижский суперклуб впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, по пути выбив из турнира дортмундскую Боруссию. Это уже пятый четвертьфинал для парижан в эпоху шейхов. Тем не менее, это далеко не наивысшее достижение французского гегемона. В 1995 году ПСЖ сумел дойти до полуфинала ЛЧ, где уступил будущему триумфатору – Милану. Казалось бы, после прихода шейхов заветный "ушастый" попросту обязан оказаться в клубном музее в кратчайшие сроки, но все получилось не совсем так, как того хотели владельцы столичной команды.

Так в чем заключается причина ежегодных неудач парижан в главном еврокубке?

Деньги и дорогостоящие покупки не равносильны титулу

Уже давно в футболе есть правило, которое гласит: деньги не играют в футбол. В эпоху капитализма сложно представить, что огромное количество хрустящих купюр может не привести к итоговому успеху, но за это мы и любим футбол. Каждый год состав команды пополнялся топовыми игроками, а трансферное окно лета 2017-го навсегда войдет в историю. Именно тогда были приобретены те самые Неймар и Килиан Мбаппе. Хитрость парижских боссов и самого бразильца позволила ПСЖ не оказаться в петле финансового фейр-плей, однако сути дела это не сильно поменяло. 222 миллиона евро и огромнейшие надежды на Нея, как на краеугольный камень всего коллектива, вокруг которого будет плясать вся команда, пока не оправдываются.

Создается впечатление, что бразильца в его возрасте больше волнуют дорогие вещи и роскошные вечеринки вместо игры в футбол, а клуб уже надеется поскорее спихнуть проблемный актив. По сути, лишь в нынешнем сезоне Неймар начал постепенно браться за голову и тащить команду во многих поединках, как, например, в ответном матче с Боруссией. Если эпоха пребывания самого дорогого игрока в истории спорта №1 закончится пачкой национальных трофеев без заветного "ушастого кубка", то этот трансфер вполне может претендовать на один из самых провальных за всё время существования игры. Тот же Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани принесли парижанам куда больше пользы, чем экс-нападающий Барселоны. Причем за куда меньшие деньги.

Тоже самое касается и Килиана Мбаппе, хоть сумма его приобретения лишь ненамного меньше своего звездного товарища по атаке. Чемпион мира-2018 кладет мячи пачками, бьет рекорд за рекордом в Лиге 1 и вскоре вполне может оказаться на Сантьяго Барнабеу. А ведь есть еще Анхель ди Мария, который располагается на 19-м месте в списке самых дорогих покупок в истории футбола.

Но, как видим, вложенные инвестиции пока не окупаются. Хотя в нынешней кампании лидеры парижан находятся в прекрасной форме и достаточно мотивированы, поэтому все-таки необходимо дождаться конца нынешнего сезона.

Капризы Неймара и других игроков, портящие обстановку в команде. Спорные решения руководства, вредящие все той же обстановке

Это касается состава ПСЖ 2017-н.в. Если Ибра и был главной примадонной, а Лоран Блан отдавал Эдинсону Кавани лишь роль второй скрипки, задвигая "Эль Матадора" на фланг атаки, то в случае с Неймаром все получилось иначе. Ещё свежа в памяти история с тем, как бразилец отобрал мяч у Кавани, чтобы пробить пенальти в игре против Лиона, а после еще и Дани Алвес вмешался. Многих возмутило отношение к уругвайцу, который, на минуточку, является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба и всегда добросовестно выполнял свою работу. Что же сделало руководство? Предложило форварду один миллион евро в качестве моральной компенсации, дабы сделать Нея штатным пенальтистом команды.

Еще одна неприятная ситуация произошла с Хатемом бен Арфа и президентом клуба Нассером Аль Хелаифи. Бен Арфа впал в немилость катарскому владельцу, из-за чего был сослан в Ренн. В прошлогоднем финале Кубка Франции команда экс-игрока национальной сборной страны одолела ПСЖ в серии пенальти, а во время награждения победителей Хелаифи демонстративно не пожал руку опальному французу. Подобная токсичность явно не способствует решению больших задач.

У Парижа не было единого коллектива, и это было видно как раз на европейских полях. Там, где нужна Команда, чемпионы страны представали скопищем звезд, тянущих одеяло на себя. К тому же, подозрительные травмы и дисквалификации Неймара также добавляли пикантности ситуации. Ярким примером данного тезиса служат матчи против МЮ в прошлогодней Лиге чемпионов и Реалом – два года назад. В самый ответственный момент у парижан нет ментального лидера на поле, который был бы способен повести товарищей по команде за собой. Неймар не особо справляется или справлялся с этой ролью. Тоже касается и остальных. После боевых 2:2 против Манчестер Сити на Парк де Пренс в 2016 году ПСЖ показал вялую и убогую игру на выезде. Эта проблема плавно перетекает в…

Отсутствие менталитета победителей и характера в решающих матчах Лиги чемпионов

Для восхождения и стабильного пребывания на футбольном Олимпе, необходимо доказывать свою состоятельность на решающих стадиях главного евротурнира. Именно поэтому Барселона, Бавария и мадридский Реал, а в последние годы Атлетико, Ливерпуль и Ювентус, являются фаворитами любого сезона Лиги чемпионов. Эти команды умеют обыгрывать грандов и менять ход неудачно складывающихся поединков. Достаточно вспомнить хотя бы свежую битву "матрасников" с мерсисайдцами в 1/8 финала нынешней ЛЧ или почти состоявшийся камбэк Ювентуса против Реала. А теперь можно вспомнить похождения парижан по сеткам главного клубного турнира. Ремонтада от Барсы уже стала притчей во языцех, тоже самое касается и вылета от красной части Манчестера. Пройдемся тезисно:

- 2013 год. Вылет от Барселоны по правилу выездного гола (3:3*)

- 2014 год. Вылет от Челси опять же по правилу выездного гола (3:3*)

- 2015 год. Попадание под каток каталонского трио МСН в четвертьфинале (1:5)

- 2016 год. Поражение от Сити (2:3)

- 2017 год. Оглушительный влет Барселоне в 1/8 финала (5:6)

- 2018 год. Без особых шансов с Реалом (2:5)

- 2019 год. Вылет от, по сути, второй команды МЮ в 1/8 по правилу выездного гола (3:3*)

Фиаско подобное 1:6 в дуэли с Барсой и невообразимые и нелогичные поражения от англичан не могли пройти бесследно. Из общего фона здесь выделяется лишь волевой проход Челси в 2015 году, который по праву считается лучшей страницей "красно-синих" в ЛЧ. По сути, у парижан выработался определенный комплекс Лиги чемпионов. Победа на родном поле со счетом 4:0, как правило, почти на 99,9% гарантирует итоговый успех в двухматчевом противостоянии, но остается та самая 0,1%, которую стоит брать во внимание. Трусливая игра на Камп Ноу привела к настоящей катастрофе. И ведь ПСЖ вполне мог не допустить такой жаркой концовки, если бы не остыл после сильного 15-минутного отрезка в своем исполнении в середине второго тайма.

Это же касается и того самого ответного матча против манкунианцев. Счет 1:2 на своем поле давал парижанам выход в следующую стадию турнира, но команда, всегда жаждущая побед и максимального результата, наверняка бы продолжила наседать на ворота далеко не безгрешного Давида де Хеа в надежде на контрольный выстрел. В итоге контрольный выстрел произвел Маркус Рашфорд. И если проигранные битвы с Барселоной и Челси в начале периода шейхов можно списать на неопытность и обрастание мясом, то оправдать последние неудачи почти нереально. Формат доигровки нынешнего розыгрыша ЛЧ дает парижанам куда большие шансы на итоговый успех в турнире, ведь провести один матч с максимальной самоотдачей куда проще, чем два.

Уверенная ответная игра с Дортмундом внесла определенный позитив в стан столичной команды. ПСЖ действовал слаженно, как единый механизм. Как настоящий коллектив. Это и помогло команде добиться своего и с оптимизмом поглядывать в сторону маячащих на горизонте лиссабонского стадиона больших ушей. Рецепт успешного результата уже есть. Осталось все хорошенько замариновать, запечь и подать к воображаемому столу.