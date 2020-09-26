Фавориты противостояний

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Интер начнет выступления в новом сезоне Серии А домашним матчем против Фиорентины в рамках 2-го тура.

"Фиалки" успели дебютировать в прошлый уикенд, одержав победу над Торино. Миланский же клуб не играл и лишь сейчас проведет первый официальный поединок.

Фаворитом этого противостояния считается Интер. Так, компания Фаворит оценивает шансы на победу "нерадзурри" коэффициентом 1,65. Шансы на успех Фиорентинцы оцениваются в 5,6, тогда как коэффициент на ничью составляет 4.

В минувшем сезоне команды встречались между собой трижды. Оба матча в Серии А завершились вничью, а вот в кубковой встрече сильнее был Интер – 2:1.

Матч Интер — Фиорентина состоится в Милане в субботу, 26 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.