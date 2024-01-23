Чтиво

До вашої уваги інтерв'ю Олександра Зінченка виданню The Athletic.

Гравець Арсеналу на збірної України Олександр Зінченко дав ексклюзивне інтерв'ю виданню The Athletic, в якому розповів про свою поточну форму, стосунки з головним тренером команди Мікелем Артетою та згадав криваву війну, яку росія розв'язала на території України.

"Я кажу собі й своїй дружині, що я дуже хочу бути в Україні, тому що це моя батьківщина", – розпочинає Олександр. "Дивлячись і слідкуючи за новинами з України, де майже щодня безпричинно гинуть люди, ви просто запитуєте себе: чого вони (росіяни) намагаються досягти?".

Минає два роки з моменту вторгнення росії в Україну. А тим часом плей-офф національної збірної на Євро-2024, у якому Україна зіграє з Боснією та Герцеговиною у півфіналі в березні, вже не за горами. Але інші геополітичні проблеми та конфлікти — особливо війна в Ізраїлі та Газі — призвели до того, що ситуація на батьківщині Зінченка поступово втрачає інтерес з боку світової спільноти.

"Можливо, дехто від цього втомився, але всі ми, всі українці в усьому світі не можемо втомлюватися від цього, тому що це наше життя, це наша країна", – каже захисник Арсеналу. "Це так важко щодня бути далеко від моєї країни. Нам потрібно більше говорити про це, і це те, що ми намагаємося зробити".

"Українці, які грають за кордоном у футбол, теніс або боксують, — повинні представляти свою країну. Це наш обов'язок. Кожен з українським паспортом має зробити все можливе, щоб ця перемога була набагато ближчою. Будь-які перемоги українців викликають величезні емоції у людей, які борються за нашу свободу".

"Бійці на передовій дивляться футбол".

27-річний Зінченко говорить зріло. Це його заслуга в тому, що він може зосередитися на футболі з тими проблемами, які так важко лягають на його плечі.

Перемога Арсеналу над Крістал Пелас з рахунком 5:0 дала вкрай необхідний поштовх після важкої серії поразок. Вони вийшли на суботній матч, програвши Вест Гему та Фулгему в Прем’єр-лізі та Ліверпулю в Кубку Англії; вони виграли один раз із семи у всіх змаганнях. Марнотратство викликає занепокоєння.

"Кожна команда, яка хоче чогось досягти, повинна демонструвати реакцію після деяких поразок", – каже він. "Кожна людина на планеті має свою думку, яку я поважаю. Я не дивлюся на цю ситуацію, як ви, глобально. Я просто намагаюся приділити увагу собі, своїй грі. Наскільки я можу допомогти своїй команді на полі? Наскільки ми можемо покращити гру?

Єдине, що я можу вам сказати, це те, що ми всі так важко працюємо щодня, і, повірте мені, якщо ми не досягнемо успіху, ми будемо в 10 разів більше розчаровані, ніж усі фанати у всьому світі".

Допомогла командна поїздка до Дубая перед грою з Пелас. Зінченко та багато гравців забрали сім'ї. "Це був дивовижний час там — гарне відновлення", — каже він. "Взаєморозуміння вийшло на інший рівень.

Ми влаштували там барбекю з усіма, щоб ми могли краще пізнати один одного, з сім’ями. Це так важливо. Команда схожа на сім’ю, коли ти на полі та поза ним — завжди разом, підтримуєш один одного".

Це барбекю не слід плутати з візитом Мікеля Артети до знаменитого шеф-кухаря Солта Бе. "Ні-ні-ні", – з посмішкою каже Зінченко. "Я бачив фотографії, але він нас не запросив".

"Він переможець", — каже Зінченко, який слідував за Артетою з Манчестер Сіті, з яким лівий захисник виграв дев’ять трофеїв, до Арсеналу влітку 2022 року. "Це також його менталітет і характер поза полем. Коли пізнаєш його трохи ближче як людину, то відразу можна сказати, що він досить вимогливий і звертає увагу на безліч дрібниць.

Мені дуже подобається його бачення, те, як він бачить футбол і його менталітет. З першого дня, коли я з ним познайомився, я знав, що він буде чудовим менеджером.

Ми майже щодня наполегливо працюємо над стандартними положеннями, і приділяємо цьому багато уваги як в обороні, так і в нападі, тому що за рівної гри вони можуть вирішити все", — пояснює він. "Дрібниці мають значення".

Українець спробував підбити проміжні підсумки цього сезону.

"Я точно не найщасливіша людина на планеті, але я знаю, що бувають злети й падіння", — каже він. "Я майже впевнений, що все буде добре, тому що я був у такому становищі кілька разів у своєму житті, і я знаю, як поводитися в такому випадку".

Розмова переходить до конкуренції за місце в основі з появою Юррієна Тімбера.

"Я знаю, як боротися з (конкуренцією), і є тільки один напрямок роботи: працювати ще більше, і в кінці сезону люди будуть вас судити, але я зосереджуюсь на команді", — говорить він.

"Ви повинні подивитися на себе зі сторони. Що ви зробили добре? Чого вам потрібно уникати на майбутнє, як-от деяких помилок. Але навіть якщо ви добре граєте, завжди є куди вдосконалюватися. Головне — бути найкращою версією себе щодня".

Життя крайнього захисника вже не таке просте, як раніше. Від Зінченка вимагається виходити в півзахист, і він уміє це робити, але це може створити порожнечі в широких зонах, якими суперники намагаються скористатися. Як і Трент Александр-Арнольд з Ліверпуля, Зінченко любить йти в атаку та бути креативним.

"Це один з напрямків, над яким ми також наполегливо працюємо, тому що якщо ви входите в центр поля, щоб отримати якусь перевагу, і ми раптом десь втрачаємо м’яч, вам потрібно добре реорганізуватися.

Звичайно, людей можна критикувати за це: Трента, мене чи кого завгодно. Але я майже впевнений, що ми обоє намагаємося допомогти нашій команді, наскільки можемо, і намагаємося виконувати те, що говорить нам наш менеджер. Це те, на що ми звертаємо увагу майже щодня, на полі та поза ним".

Зінченко часто грає в півзахисті збірної України. Питання про те, чи міг би він робити це частіше в матчах за Арсенал, залишається дискусійним.

"Я поважаю контракт", — каже він. "Я знав, куди йду, тому що з дитинства мріяв грати за цей клуб. Неважливо, за який клуб я збираюся грати в майбутньому, чи залишусь тут на все життя, я буду робити те ж саме. Я допомагатиму команді, чим зможу, і, де б мене не побачив менеджер, я докладу всіх зусиль — навіть на позиції воротаря!

"Я не проти, чесно кажучи. Мені комфортно як в півзахисті, так і на позиції крайнього захисника. Я знаю свої слабкі та сильні сторони. Ось чому я намагаюся працювати щодня".

Боротьба за чемпіонство цього сезону обіцяє бути напруженим до останнього туру. Ліверпуль, Арсенал та Манчестер Сіті — головні претенденти. З "містянами" Зінченко вже вигравав титул.

"Сіті створювали цю машину протягом кількох років, і (протягом більшої частини його перебування в клубі) вона була з тими ж гравцями. Кожен гравець знав, де йому потрібно бути із заплющеними очима. Ми (Арсенал) на правильному шляху. Я не кажу, що ми намагаємося копіювати Сіті, але це найкраща команда у світі, і вам завжди потрібно вчитися у найкращих".

Пеп Гвардіола та Артета поділяють бажання "перемагати" та прагнення до деталей. Основна відмінність між ними? "Гвардіола має більше досвіду (працюючи) з такими великими клубами в минулому (Барселона і Баварія), тому він бачив ці ситуації вже 1000 разів і знає, як реагувати на кожну.

"Звичайно, я не кажу, що Мікель не знає, але все залежить від досвіду. Я майже впевнений, що Мікель матиме власну спадщину, це точно… і дивовижне майбутнє".