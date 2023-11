В будь-якій країні світу є яскраве і принципове протистояння, до яких команди підходять особливо — як з фізичної точки зору, так і з психологічної. І часом це виливається у справді шикарні матчі. Більший градус цим поєдинкам додає статус "дербі" — тобто гра між географічними сусідами. З одного боку ці матчі генерують неймовірні футбольні сюжети, а з іншого — іноді закінчуються трагічно.

В першій частині ми згадали резонансну витівку турецького Рембо на матчі Галатасарай — Фенербахче, причини ненависті між фанатами Партизана та Црвени Звєзди, а також розповіли про всесвітньовідоме дербі між Фламенго — Флуміненсе, яке в 1963 році зібрало майже 200 тисяч фанатів.

На часі розповідь про найвідоміші дербі — міланське, мерсисайдське, рурське, а також Дербі Старої Фірми. Згадаємо і про Ель-Класіко та Українське Класичне. Хоча ці поєдинки не є дербі в класичному розумінні, але пройти повз них ми просто не маємо права.

10. Селтік — Рейнджерс

Не існує в Шотландії більш очікуваного матчу, ніж гра між Селтіком та Рейнджерс, яке має назву Дербі Старої Фірми. Воно вважається найстаріший дербі в історії футболу.

Перший матч між командами був зіграний у 1888 році. "Old Firm" – це набагато більше, ніж футбол. На авансцену виходить релігійне протистояння (католики проти протестантів), національна ідентичність (ірландські шотландці проти британців) і політика Північної Ірландії (республіканці проти лоялістів).

Рейнджерс та Селтік здобули на двох 73 Кубки Шотландії та 108 титулів чемпіона країни. Рейнджерс має невеличку перевагу — 55 проти 53).

В середині 80-х років в домінування команд втрутились представники так званої "Нової Фірми" — Абердин та Данді Юнайтед.

Вдруге домінування Рейнджерс та Селтік було перервано в сезоні 2005/06 років, коли за результатами першості единбурзький Гарт оф Мідлотіан посів друге місце.

Шалений інтерес вболівальників до матчу має свої плюси для країни. Річ у тім, що продаж прав на телетрансляції поєдинків "Old Firm" приносить в бюджет Шотландії в середньому 120 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно.

9. Рома — Лаціо

Рома і Лаціо виграли лише кілька титулів Серії А на двох. Столичні клуби вже давно змушені спостерігати за домінуванням Ювентуса та Мілана.

Це лише посилює ворожнечу між ними. З усіх італійських дербі "Римське дербі" вважається найяскравішим. Фанати завжди супроводжують поєдинки величезними банерами із взаємними образами.

Нерідко в хід йде піротехніка, через яку вже не раз страждали гравці команд, що змагаються. А після матчі гарячі італійські тифозі влаштовують масові заворушення, що додає роботи поліції.

У 1979 році на Стадіо Олімпіко сталась жахлива подія: одна з трьох ракет, випущених зі сторони фанатів Роми потрапила в обличчя вболівальнику Лаціо Вінченцо Папареллі, який від цього помер. Така ситуація ще більше розпалила гнів серед фанів.

Ще одна резонансна подія сталась у 2004 році. Після зіткнень між фанатами та поліцією хтось пустив чутки, що органи правопорядку вбили дитину. В результаті фанати "джалоросі" змусили арбітра зупинити матч. Згодом звістка про смерть дитини виявилась брехнею, але гру було перенесено на іншу дату, але криваві зіткнення в місті не зупинились.

На цей момент Рома має більше перемог: 73 проти 57. А почесне звання найкращих бомбардирів "Римського дербі" ділять легенди Роми, у яких по 11 голів — Діно да Коста та Ческо Тотті.

8. Мілан — Інтер

Не покидаючи Італію переміщаємось на 600 км на північ від Рима — в Мілан. В столиці моди відбувається одне з найзапекліших протистоянь футболу — Дербі делла Мадонніна.

Перше дербі між двома міланськими суперниками відбувся у фіналі Кубка Кьяссо 1908 року, футбольного турніру, зіграного в кантоні Тичино, Швейцарія, 18 жовтня того ж року. "Россонері" виграли 2:1.

У той час, як Інтер та Мілан час від часу зустрічалися один з одним у перші роки, суперництво відновлювалося щорічно, починаючи з першого сезону 1926/27 у "Національному дивізіоні", першій по-справжньому національній італійській лізі. З того часу команди грали одна з одною не рідше двох разів на рік.

У протистоянні Мілана та Інтера вистачало ворожнечі, але також є те, що їх об'єднує — легендарний Джузеппе Меацца, на честь якого потім назвуть стадіон, на якому грають "росонері" та "нерадзуррі". Двократний чемпіон світу встиг пограти й за Мілан, і за Інтер.

Не менш легендарна постать в історії дербі Андрій Шевченко. Українець є найкращим бомбардиром "Міланського дербі". На його рахунку 14 голів. Він обійшов легендарного Меаццу, який забив 13 голів (12 зі Інтер та 1 за Мілан).

6. Ліверпуль — Евертон

Знамените мерсисайдське дербі - це найдовше дербі в Англії, яке без перерв триває з 1962 року — коли "червоні" повернулись до елітного дивізіону Футбольної ліги.

Мерсисайдське дербі не дарма називають "дружнім". Обидва клуби тісно пов'язані один з одним. Їхні стадіони розташовані в північній частині міста, менш ніж в милі один від одного.

Суперництво Ліверпуля та Евертона позбавлене політичного чи будь-якого іншого підтексту. Це класичне спортивне дербі, яке визначає найсильніший клуб міста. Тому ви тут не побачите масових фанатських бійок.

Тому ще одна назва цього протистояння "сімейне дербі". Так часто буває, що хтось із родини вболіває за Евертон, а інший — за Ліверпуль.

До речі, на двох ці команди виграли 28 чемпіонських титулів (19 — Ліверпуль, 9 — Евертон), що робить місто на берегах річки Мерсі одним із найтитулованіших в Англії.

5. Шальке — Боруссія Дортмунд

Протистояння між Боруссією та Шальке — одне з найпринциповіших в Німеччині. Чому саме "рурське дербі"? Річ у тім, що Рур – промисловий центр Німеччини, населення якого складається переважно з робочого класу. Завдяки цій безпосередності зародилося протистояння цих команд. Шальке підтримували шахтарі, Боруссію — сталевари.

Слід окремо зупинитись на історії цих команд в середині минулого сторіччя. В 30-х роках до влади в Німеччині прийшли нацисти. Саме в цей період Шальке переживав найбільший успіх в історії. Гельзенкірхенці виграли 5 чемпіонських титулів. Команда використовувалась як пропаганда нацизму. Шальке 04 був на підйомі, а для лідерів партії дружба з футболістами була ознакою гарного тону.

Тим часом Боруссія переживала не найкращі часи. Керівництво та вболівальників заарештували за антинацистські настрої. Це ще більше підігрівало ворожнечу між клубами.

Тільки восени 1943 року дортмундці вперше обіграли Шальке завдяки єдиному голу Августа Ленца, який для фанатів "джмелів" став легендарною особистістю.

В наші часи все складається навпаки для цих команд. Боруссія — серед претендентів на чемпіонство, а Шальке бореться за виживання в Другій Бундеслізі. А ще нещодавно ці команди влаштовували справжнє видовище — як то у 2017 році, коли "кобальтові" закамбечили з 0:4. Пам'ятаєте той легендарний матч, в якому по різні сторони барикад опинились Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка?

4. Аякс — Феєнорд

Де Класікер — головне футбольне дербі Нідерландів між Аяксом з Амстердама та Феєнордом з Роттердама.

Суперництво між Аяксом та Феєноордом виходить за межі футбольного протистояння і є продовженням міського суперництва між Амстердамом та Роттердамом. Воно почалося у XIII столітті, коли обидва міста отримали свої міські права. Це суперництво розцінюється як протистояння між художниками Амстердама та робітниками Роттердама.

Особливо гострим їхнє суперництво вийшло в період середини 60-х до середини 70-х років, коли протягом 8-ми сезонів поспіль вони незмінно фінішували на двох перших рядках турнірної таблиці. Це був розквіт Де Класікер, коли Аякс і Феєнорд домінували не тільки в Нідерландах, а й в Європі.

В минулому сезоні Феєнорд здобув чемпіонство вперше за шість років, перервавши гегемонію свого принципового суперника. Ще тоді Аякс демонстрував симптоми хвороби, яка повною мірою розкрилась цього сезону. Як наслідок, "аяксиди" перебували навіть на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату, але останнім часом почали проявлятись ознаки одужання.

3. Реал Мадрид — Атлетіко

Мадридське дербі — другий за принциповістю матч в Іспанії. Історія протистояння двох команд ведеться з 1906 року і наразі налічує майже 300 матчів у всіх турнірах.

Реал традиційно підтримують представники середнього та вищого класів жителів столиці. Атлетико ж підтримують представники робітничого класу.

"Вершкові" є більш успішними не тільки в Європі та в Іспанії, але й в дербі. Так, "королівський клуб" здобув 147 перемог в дербі, а "матрацники" — 72. Легенда Мадриду Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром дербі. На його рахунку 22 голи.

Двічі команди перетинались у фіналі Ліги чемпіонів, і відбулось це в минулому десятиріччі. І обидва рази переможцями виходили "вершкові", не в останню чергу завдяки легендарному голу Серхіо Рамоса у 2014 році.

Nine years ago today, Real Madrid trailed Atlético 1-0 in the 93rd minute of the Champions League final.



Then Sergio Ramos stepped up to inspire a comeback that led to La Décima 🥶



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/BovUVLSZoM