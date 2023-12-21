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Football.ua розповідає про найцікавіше, що було у 2023 році.

Футбольний 2023 рік був насичений різними подіями. Був як позитив, так і негатив, якщо казати з погляду українського вболівальника і не тільки. Проте є що згадати і є про що поговорити.

Пропонуємо до вашої уваги нашу підбірку номінацій на різні події, які не можна обійти стороною в контексті 2023 року.

Тренер року. Пеп Гвардіола

А чи потрібні якісь коментарі? Чи можуть бути якісь сумніви? Під керівництвом Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті виграв требл і вперше у своїй історії Лігу чемпіонів. Тут все більш ніж очевидно.

"Лисий шарлатан" вдруге у своїй кар'єрі виграв три великі трофеї за один сезон. Коментарі зайві, хіба що від самого Пепа:

"Таке буває раз у житті. Зробити те, що ми зробили минулого сезону, буде неможливо"

При цьому Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося виграти два требла у кар'єрі.

Матч року. Челсі — Манчестер Сіті 4:4

Якщо говорити за матч року, то можна згадати дуже багато поєдинків, які б підійшли до цієї номінації. Але ми зупинили свій вибір на поєдинку дванадцятого туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті. Крім того, він пройшов відносно недавно і у багатьох шанувальників АПЛ він ще напевно "свіжий" у пам'яті.

Це матч, у якому було все. Мабуть, окрім червоних карток: голи з пенальті, голи колишніх гравців "містян" у ворота Едерсона (Рахім Стерлінг та Коул Палмер), забитий м'яч після рикошету (Родрі), одна команда виходила вперед, потім інша тощо. Челсі та Манчестер Сіті влаштували просто свято футбола! Було відчуття, що команди не планували оборонятися. Майже кожна атака могла завершитися якщо не голом, то небезпечним моментом біля воріт Санчеса чи Едерсона.

Схоже, вразився грою також Матео Ковачич. Після того, як Палмер реалізував пенальті на 95-й хвилині гри, хорватський футболіст, таке відчуття, забув, що тепер виступає за Сіті та відсвяткував цей м'яч, який приніс його колишній команді нічию.

Is Kovacic really a city player? Tf is this

Bro literally celebrated Palmer’s goal pic.twitter.com/ABS4Ndc4m8 — PP (@AkinPros) November 13, 2023

Челсі – Манчестер Сіті 4:4

Голи: Сілва (29), Стерлінг (37), Джексон (67), Палмер (90+5) – Голанд (25, з пенальті; 47), Аканжі (45+1), Родрі (86).

Челсі: Санчес – Джеймс (Гюсто, 64), Дісасі, Сілва, Кукурелья – Кайседо (Броя, 90), Фернандес (Мудрик, 64) – Палмер, Галлагер, Стерлінг – Джексон (Угочукву, 90+6).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Аканжі – Фоден, Альварес (Ковачич, 79), Сілва, Доку (Гріліш, 59) – Голанд.

Попередження: Кукурелья (22), Палмер (23), Кайседо (60), Стерлінг (90+7), Джексон (90+4) – Доку (56), Родрі (72), Гріліш (90+4).

Подія року: требл Манчестер Сіті

Як і у випадку з тренером року, які можуть бути питання? Манчестер Сіті вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Інтер (1:0). Але цим "містяни" не обмежилися. Вони також здобули Кубок Англії та Прем'єр-лігу, обійшовши Арсенал, який протягом сезону демонстрував відмінні виступи. А ось кінцівку "каноніри", відверто кажучи, "запороли".

У футболі не так часто можна побачити, як одна команда виграє три великі трофеї за сезон. Манчестер Сіті зумів це зробити, за що команді можна лише поаплодувати, хто б не ставився до "містян".

Крім того, у Манчестер Сіті найбільша кількість чемпіонських сезонів поспіль – 3 (2020/21, 2021/22, 2022/23).

Трансфер року: Джуд Беллінгем

1 липня 2023 року Реал оформив перехід Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії за 103 мільйони євро та бонуси. З огляду на реалії, ціна цілком нормальна, але не залишало відчуття, що мадридський клуб переплатив мільйонів так двадцять. Але насправді все інакше!

Можна впевнено сказати, що мадридський клуб зірвав джекпот! І якщо Джуд зараз не найкращий гравець у світі, то один із — точно. Англієць швидко влився до складу Реалу і адаптувався, внаслідок чого почав закохувати вболівальників зі старту. Як результат – він забиває практично кожну гру!

У вболівальників Реала могли бути серйозні побоювання, адже лідер та головний бомбардир команди минулих років Карім Бензема пішов, а як така заміна придбана не була. Але його успішно замінив англієць, хоч він і не є форвардом.

Беллінгему лише двадцять років і в нього все попереду. Такими темпами він може стати легендою Реала, якщо продовжить так само.

У голосуванні за Золотий м'яч-2023 Беллінгем посів 18 місце. Менше ніж через рік півзахисник може претендувати на більш високе місце.

Скандал року: відсутність пенальті на Михайлі Мудрику

Ключовий матч для збірної України. Поєдинок проти Італії, де потрібна лише перемога. Компенсований час до другого тайму. Михайло Мудрик падає у штрафному майданчику італійців після контакту, але свисток судді мовчить.

І практично не було б питань до судді, якби він глянув повтор на VAR. Але цього не сталося. Арбітр просто залишив цей епізод без перевірки. У такому матчі, коли на кону пряма путівка на чемпіонат Європи-2024.

Цей момент викликав низку суперечок. Якщо почитати думки англомовного Twitter (X), то більшість схиляється до того, що пенальті був. Що й казати, якщо голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма визнав, що в тому епізоді, швидше за все, був пенальті.

І як тут не говорити про теорію змови, що Александер Чеферін зробив усе, щоб протягнути італійців? Неможливо усвідомити, як у такому матчі арбітр просто хоч би не подивився епізод на VAR.

Що ж, йдемо далі, адже є всі шанси на те, що про цей епізод забудуть, якщо Україна вийде на Євро-2024 через плей-оф.

Провал року: виступи Челсі

2023 рік для Челсі можна назвати катастрофічним. У сезоні-2022/23 "сині" побили всі можливі свої антирекорди, посівши дванадцяте місце в АПЛ, набравши лише 44 очки. Але якби дивитися на те, як розвивалися події, не було б величезним шоком, якби лондонська команда за підсумками сезону вилетіла до Чемпіоншипу. Від переможця Ліги чемпіонів 2021 року до Чемпіоншипу... Такі реалії могли бути.

Сезон-2023/24 теж складається не найкращим чином. Колектив Маурісіо Почеттіно хоч і демонструє непогану гру, лінія атаки почала щось показувати попереду, але все ще дуже "сиро". Це не той Челсі, до якого звикли як уболівальники, так і хейтери цієї команди. А можна згадати ще як розпочинався сезон, коли інтрига полягала в тому, чи буде у Челсі взагалі забиті голи за місяць...

Попереду в Маурісіо Почеттіно дуже багато роботи. Якщо, звичайно, і його не звільнять протягом сезону. Захист не блищить, атака нестабільна, регулярні травми, а також дискваліфікації футболістів.

Прогрес є, не заперечуватимемо, але те, що Челсі, вклавши такі величезні кошти на трансфери, настільки невдало виступає, робить цю команду як мінімум у наших очах головним провалом 2023 року.

Сенсація року: Жирона та її українські легіонери

Ніхто б особливо не здивувався, якби Жирона минулого сезону вилетіла до Сегунди. Проте все завершилося благополучно: команда набрала 49 очок та впевнено завершила сезон у середині турнірної таблиці.

А ось сезон-2023/24 складається максимально вдало: команда має всі шанси завершити кампанію і за підсумками сезону потрапити до Ліги чемпіонів. Головне, не зменшувати обертів.

Будемо відвертими, коли в тебе в суперниках Реал та Барселона, то виграти чемпіонат практично нереально. І стати "іспанським Лестером" навряд чи у Жирони буде можливість. Проте клуб впевнено почувається нагорі турнірної таблиці.

А що вже казати за Віктора Циганкова і особливо Артема Довбика! Уболівальники Жирони приємно шоковані виступами українських легіонерів. Колишній нападник Дніпра-1 взагалі поступається в Ла Лізі за системою "гол+пас" лише Джуду Беллінгему!

Головне не зменшувати обертів, і у сезоні-2024/25 ми цілком можемо побачити український дует у Лізі чемпіонів. Звісно, якщо вони не підуть на підвищення...