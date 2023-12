Футбольний 2023 рік був насичений різними подіями. Був як позитив, так і негатив, якщо казати з погляду українського вболівальника і не тільки. Проте є що згадати і є про що поговорити.

Пропонуємо до вашої уваги нашу підбірку номінацій на різні події, які не можна обійти стороною в контексті 2023 року.

А чи потрібні якісь коментарі? Чи можуть бути якісь сумніви? Під керівництвом Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті виграв требл і вперше у своїй історії Лігу чемпіонів. Тут все більш ніж очевидно.

"Лисий шарлатан" вдруге у своїй кар'єрі виграв три великі трофеї за один сезон. Коментарі зайві, хіба що від самого Пепа:

При цьому Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося виграти два требла у кар'єрі.

Якщо говорити за матч року, то можна згадати дуже багато поєдинків, які б підійшли до цієї номінації. Але ми зупинили свій вибір на поєдинку дванадцятого туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті. Крім того, він пройшов відносно недавно і у багатьох шанувальників АПЛ він ще напевно "свіжий" у пам'яті.

Це матч, у якому було все. Мабуть, окрім червоних карток: голи з пенальті, голи колишніх гравців "містян" у ворота Едерсона (Рахім Стерлінг та Коул Палмер), забитий м'яч після рикошету (Родрі), одна команда виходила вперед, потім інша тощо. Челсі та Манчестер Сіті влаштували просто свято футбола! Було відчуття, що команди не планували оборонятися. Майже кожна атака могла завершитися якщо не голом, то небезпечним моментом біля воріт Санчеса чи Едерсона.

Схоже, вразився грою також Матео Ковачич. Після того, як Палмер реалізував пенальті на 95-й хвилині гри, хорватський футболіст, таке відчуття, забув, що тепер виступає за Сіті та відсвяткував цей м'яч, який приніс його колишній команді нічию.

Is Kovacic really a city player? Tf is this

Bro literally celebrated Palmer’s goal pic.twitter.com/ABS4Ndc4m8