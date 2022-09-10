Франция

Читачка Football.ua Аліса Колпак поділилася цікавими подробицями з історії нинішніх грандів Ліги 1.

У минулих статтях циклу ми розглядали історії виникнення клубних кольорів грандів з Англії, Італії, Іспанії та Німеччини. Тепер на черзі остання країна-представник ТОП-5 – Франція. Пропоную дізнатися, що спонукало власників нинішніх лідерів французької Ліги 1 до вибору забарвлення форми своїх клубів.

ПСЖ (Парі Сен-Жермен)

Гегемон французького чемпіонату останніх 10 років був заснований порівняно нещодавно – лише у 1970 році (12 серпня). Саме тоді групою паризьких бізнесменів були об’єднані столичні клуби Парі (Paris FC) та Стад Сен-Жермен (Stade Saint-Germain).

Одразу від початку існування паризький клуб обрав для себе синій, білий та червоний кольори. Але спершу форма команди мала трохи інше, ніж знайоме нам зараз забарвлення. Протягом 1970-1973 рр. ПСЖ грав у червоних футболках, які доповнювалися білими (а потім червоними) шортами та синіми гетрами.

Синій та червоний кольори клубної форми обрані на честь офіційних кольорів міста Париж. Білий же є у Франції королівським кольором, а також символізує зв’язок ПСЖ з районом Сен-Жермен-ан-Ле (саме там базувався Стад Сен-Жермен).

Виникнення знайомого нам дизайну футболок команди було пов’язане з появою у президентському кріслі ПСЖ модельєра Даніеля Ештера (1973 р.). Саме він створив новий варіант форми парижан – відомі сучасним вболівальникам сині футболки з вертикальною червоно-білою смугою посередині.

Існує версія, що при створенні цього дизайну Ештер надихався формою нідерландського Аякса, який був однією з найкращих команд Європи у першій половині 70-х. Але сам модельєр цей зв’язок заперечував – за його словами, натхненням для нього слугував «Ford Mustang». За шаблон для футболки він використав смуги на капоті автомобіля та розмалював їх у клубних кольорах.

У синьо-червоно-білих футболках з червоними шортами і синіми або червоними гетрами парижани грали до 1982 року. Саме тоді президент ПСЖ Франсіс Бореллі вирішив поміняти місцями домашню та виїзну форми клубу, тому основним на наступні 12 років став повністю білий комплект. Варіант Ештера у той час був для команди запасним.

У 1994 р. ці футболки повернулися і разом із синіми шортами утворили основний варіант форми ПСЖ. З того часу і донині паризький клуб виступає у цьому забарвленні.

Монако

Офіційною датою заснування Монако вважається 23 серпня 1924 р. Саме тоді було створено спортивний клуб Association Sportive de Monaco, частиною якого й стала футбольна команда, яка з’явилася трохи раніше, 1 серпня 1919 р., у результаті злиття місцевих спортивних клубів.

На початку існування Монако грав у досить незвичних для сучасного вболівальника чорно-білих кольорах. Відоме нам зараз червоно-біле забарвлення з’явилося лише у 1940 р., коли команда почала носити червоні футболки та гетри і білі шорти. Дизайн форми дещо змінився через 10 років, у 1950 р., коли футболки стали червоно-білими у вертикальну смужку, шорти – червоними, а гетри – білими.

Такі кольори клубу були обрані у відповідності до забарвлення прапору Князівства Монако. Червоний та білий кольори, які символізували кров та корабельні вітрила, з’явилися на прапорі Князівства на честь Святої Девоти, Корсиканської мучениці, чиє тіло було перевезене кораблем у Монако та поховане там християнами приблизно у IV ст.

Але форма «монегасків» цікава не тільки своїм забарвленням, а й унікальним дизайном футболок, на яких червоний та білий кольори розділені навпіл діагонально. Його появою клуб завдячує княгині Монако, Грейс Келлі.

Ця історія відбулася після знакового тріумфу «монегасків», які у 1960 р. вперше перемогли у Кубку Франції. На честь команди були дані офіційні прийоми у Парижі та Монако, на яких також були присутні князь Реньє III та його дружина.

Князь запропонував змінити смугастий дизайн футболок, адже у такому варіанті окрім Монако грали й декілька інших команд. Треба було вигадати щось більш оригінальне, що й вдалося княгині Грейс, яка запропонувала розділення кольорів по діагоналі. На таке цікаве дизайнерське рішення її надихнуло чергування червоних та білих ромбовидних діамантів на гербі Князівства.

Ідея сподобалася усім, тому вже з наступного сезону (1961 р.) Монако почав грати у футболках запропонованого дизайну, білих шортах і червоних (або білих) гетрах. Ця форма залишається незмінною до нинішнього часу.

Олімпік (Марсель)

Спортивний клуб Олімпік Марсель був заснований 31 серпня 1899 р. шляхом об’єднання регбійного клубу Марсель та фехтувального клубу Меч (L’Epee). На початку існування серед командних видів спорту в Олімпіку надавали перевагу саме регбі. Футбольна ж команда з’явилася у 1902 р.

З моменту заснування марсельский Олімпік грав у білих футболках. Цей колір був обраний як символ чистоти олімпійських змагань, яку проголошував П’єр де Кубертен. Спочатку білі футболки гравців ОМ доповнювалися чорними шортами та гетрами – цей колір був нагадуванням про регбійний клуб Марсель.

Прибрати чорний колір із забарвлення клубу було вирішено у 1920 р. Тоді гравці почали виходити на поле у білих футболках і шортах, а також синіх гетрах. Поява синього кольору була пов’язана з бажанням відтворити у формі місцевої команди забарвлення прапору міста Марсель (блакитний хрест на білому фоні). Біло-блакитні кольори міста були обрані на честь Греції, адже засновниками Марселя були саме грецькі мореплавці.

Сині гетри були замінені на білі у 1986 р. З часом у повністю білому комплекті форми почали з’являтися невеликі сині вставки. З роками синій колір світлішав, поки не став небесно-блакитним. У такій біло-блакитній формі Олімпік з Марселя грає й нині.

Олімпік (Ліон)

Ліонський Олімпік (Olympique Lyonnais) був заснований у 1950 р. – саме тоді футбольна команда від’єдналася від спортивного клубу Lyon Olympique Universitaire (LOU). Це сталося через виникнення розбіжностей між футбольною та регбійною секціями клубу.

Оскільки регбійна команда LOU грала у червоно-чорних кольорах, футболісти вирішили обрати інше забарвлення, щоб відрізнятися від колишніх одноклубників. Міський лікар Ліона Альбер Трілла запропонував взяти для клубу офіційні кольори міста – білий, синій та червоний.

Спочатку команда грала у повністю білому комплекті форми, але вже у 1955 р. було створено новий варіант. Це були білі футболки з червоно-синіми смугами у формі літери V (як у клубу Бордо), сині шорти та гетри.

Повністю білий комплект форми повернувся у 1971 р. з невеличким дизайнерським доповненням – зліва на футболках з’явилися тонкі вертикальні червоно-сині смужки. Саме така, повністю біла форма з додаванням червоно-синіх вставок різного дизайну, стала надалі основною для Ліона. Лише у період 1976-1990 рр. команда грала у повністю червоних комплектах (крім 1978-1979 рр., коли футболісти носили червоно-сині футболки у вертикальну смужку).

Далі буде…

Аліса Колпак