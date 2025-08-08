Франція

Парижани підсилять оборону українським захисником.

ПСЖ завершує трансфер центрального захисника Борнмута Іллі Забарного, повідомляє Фабриціо Романо.

Клуби досягли згоди щодо суми трансферу в €67 млн. 22-річний українець підпише з парижанами п’ятирічний контракт.

Забарний вирушить на медогляд перед Суперкубком УЄФА, де ПСЖ зіграє проти Тоттенгема 13 серпня.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Діакіте з Лілля може стати заміною Забарному в Борнмуті.