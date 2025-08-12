Франція

22-річний захисник підписав контракт із паризьким клубом до 2030 року та виступатиме під шостим номером.

Український центральний захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ. Сьогодні, 12 серпня, паризький клуб оголосив про підписання 22-річного футболіста, який перейшов із Борнмута.

Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ та представником уже 51-ї різної національності, чиї гравці коли-небудь виступали за французький гранд.

Згідно з інформацією клубу, Ілля гратиме у складі команди під шостим номером, а його контракт розрахований до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Забарний став другим найдорожчим українцем в історії.