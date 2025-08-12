22-річний захисник підписав контракт із паризьким клубом до 2030 року та виступатиме під шостим номером.
Ilya Zabarnyi, getty images
12 серпня 2025, 11:48
Український центральний захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ. Сьогодні, 12 серпня, паризький клуб оголосив про підписання 22-річного футболіста, який перейшов із Борнмута.
Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ та представником уже 51-ї різної національності, чиї гравці коли-небудь виступали за французький гранд.
Згідно з інформацією клубу, Ілля гратиме у складі команди під шостим номером, а його контракт розрахований до 2030 року.
Раніше повідомлялося, що Забарний став другим найдорожчим українцем в історії.