Український центральний захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ. Сьогодні, 12 серпня, паризький клуб оголосив про підписання 22-річного футболіста, який перейшов із Борнмута.

Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ та представником уже 51-ї різної національності, чиї гравці коли-небудь виступали за французький гранд.

Згідно з інформацією клубу, Ілля гратиме у складі команди під шостим номером, а його контракт розрахований до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Забарний став другим найдорожчим українцем в історії.