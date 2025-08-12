Франція

Номер основного складу.

12 серпня ПСЖ оголосив про трансфер захисник збірної України Іллі Забарного із Борнмута.

Забарний підписав контракт до 2030 року та гратиме в новій команді під шостим номером.

Раніше повідомлялось, що сума трансферу складе 63 мільйони євро, ще три мільйони передбачені у вигляді бонусів. Очікується, що у своєму першому сезоні в Парижі Забарний зароблятиме 4,5 мільйона євро після сплати податків.

Раніше повідомлялося, що Діакіте з Лілля може стати заміною Забарному в Борнмуті.