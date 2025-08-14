Франція

Захисник ПСЖ віддав нагороду новачку команди, який не потрапив до заявки на матч з Тоттенгемом.

Після перемоги ПСЖ над Тоттенгемом у матчі за Суперкубок УЄФА (2:2, 4:3 за пенальті) капітан парижан Маркіньйос зробив символічний жест, подарувавши свою медаль переможця Іллі Забарному.

Український захисник не був включений до заявки на гру, адже його трансфер з Борнмута було офіційно оголошено лише напередодні фіналу — 12 серпня.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів у складі англійського клубу та зробив один результативний пас. Для ПСЖ ця перемога стала першою в історії у Суперкубку УЄФА.