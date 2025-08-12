Франція

Українець пообіцяв віддати максимум на полі та чекає дебюту.

Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний поділився першими враженнями після свого переходу з Борнмута до паризького гранда.

"Я дуже радий приєднатися до ПСЖ – найкращого клубу у світі з найкращим проєктом. Я тут, щоб віддати на полі все, що маю, і з нетерпінням чекаю дебюту та зустрічі з уболівальниками", – заявив Забарний.

Нагадаємо, 22-річний оборонець став першим українським футболістом в історії ПСЖ та підписав контракт до 2030 року.