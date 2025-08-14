Інше

Ашраф Хакімі висловився про матч проти Тоттенгема.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема у серії післяматчевих пенальті.

"Думаю, ми не заслуговуємо на цей трофей, тому що ми змогли побачити різницю між нами і Тоттенгемом. Протягом 80 хвилин ми намагалися грати у свій футбол, але робили помилки в передачах.

Нам пощастило, що ми забили два голи та дійшли до серії пенальті. Але такий футбол. Я дуже радий за наших вболівальників, а для нас це у будь-якому разі великий момент", — наводить слова Хакімі Footmercato.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Тоттенгем.