Франція

Матч відбудеться у п’ятницю, 22 серпня.

Сьогодні, 22 серпня, ПСЖ проведе домашній матч проти Анже у рамках другого туру чемпіонату Франції.

У заявку команди Луїса Енріке потрапив український захисник Ілля Забарний, який цього літа перебрався до Парижа з Борнмута.

22-річний українець уже дебютував у ПСЖ, вийшовши у стартовому складі на матч стартового туру Ліги 1 проти Нанта (1:0).

Для Забарного це може бути перший матч на стадіоні Парк де Пренс у футболці ПСЖ.

Матч ПСЖ — Анже розпочнеться о 21:45 за Києвом.