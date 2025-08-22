Матч відбудеться у п’ятницю, 22 серпня.
Ілля Забарний, Getty Images
22 серпня 2025, 14:25
Сьогодні, 22 серпня, ПСЖ проведе домашній матч проти Анже у рамках другого туру чемпіонату Франції.
У заявку команди Луїса Енріке потрапив український захисник Ілля Забарний, який цього літа перебрався до Парижа з Борнмута.
22-річний українець уже дебютував у ПСЖ, вийшовши у стартовому складі на матч стартового туру Ліги 1 проти Нанта (1:0).
Для Забарного це може бути перший матч на стадіоні Парк де Пренс у футболці ПСЖ.
Матч ПСЖ — Анже розпочнеться о 21:45 за Києвом.