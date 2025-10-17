Франція

"Монегаски" продовжили співпрацю зі своїм вихованцем ще на п'ять років.

Монако на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм вихованцем Аладжі Бамба.

Нова угода з 19-річним французом розрахована до літа 2030 року.

Бамба дебютував в основній команді "монегасків" цього сезону — на його рахунку п'ять матчів.

Після семи турів Монако набрав 13 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Поконьйолі — новий головний тренер Монако.