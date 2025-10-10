Франція

Француз ще не з'являвся на полі у футболці "монегасків".

Півзахисник Монако Поль Погба не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі через травму. Про це повідомляє Nice-Matin.

За інформацією джерела, у 32-річного француза діагностували розтягнення м'язів правого стегна, через що йому потрібен час на відновлення.

Таким чином Погба пропустить найближчий матч Монако проти Анже, який відбудеться 18 жовтня.

Нагадаємо, Поль став гравцем "монегасків" цього літа і ще не з'являвся на полі в офіційних матчах. Його останню офіційну гру датовано вереснем 2023 року, коли він виступав за Ювентус.

