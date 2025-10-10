Франція

"Монегаски" залишилися без тренера.

Французький Монако відправив у відставку з посади головного тренера Адольфа Гюттера. Про це повідомляє офіційний сайт "монегасків".

"Клуб хотів би подякувати Аді та його співробітникам за виконану ними роботу, за їхню відданість ФК Монако і бажає їм усього найкращого в майбутньому", — йдеться в заяві клубу.

Адді Гюттер працював в Монако з 2023 року. Під його керівництвом "монегаски" посідали за підсумками двох останніх сезонів 2-е та 3-е місце у французькій Лізі 1.

В останніх п'яти матчах в усіх турнірах Монако здобув лише одну перемогу над Метцем (5:2).

Наразі Монако посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції, відстаючи від лідируючого ПСЖ на три пункти.

