Франція

Португальський захисник припинив чутки про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.

Мендеш підтвердив свою повну відданість французькому клубу, поклавши край спекуляціям про можливий перехід до Манчестер Юнайтед. ​Протягом останніх трансферних вікон 24-річного португальця активно пов'язували з переїздом на Олд Траффорд.

Однак в нещодавньому інтерв'ю виданню Ouest France Мендеш категорично заперечив, що розглядав інші варіанти. ​

"Чи був інтерес від інших клубів? Ні", – заявив Мендеш. – "Мій агент багато спілкувався з президентом Аль-Хелаїфі. Я завжди хотів продовжити кар'єру тут, щоб вивести ПСЖ на найвищий рівень. Бажання було взаємним. Для мене задоволення грати тут". ​

Мендеш, який минулого сезону продовжив свій контракт з ПСЖ ще на чотири роки, також розповів про свій прогрес у захисті під керівництвом Луїса Енріке.

"На початку я не був дуже сильним у захисті. Я вмів атакувати завдяки швидкості", – визнав він.

"Енріке сказав мені: "Ти маєш краще захищатися, і тоді я дам тобі свободу в атаці“... Сьогодні я добре почуваюся в ролі фулбека: захисника та нападника водночас". підсумував Нуну.