Франція

Також було визначено найкращого фахівця серед збірних.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму офіційному сайті опублікувала рейтинг найкращих тренерів року.

Серед клубних наставників на першому місці опинився Луїс Енріке з ПСЖ, який набрав 222 очки.

Друге місце посів Енцо Мареска з Челсі (60), третє – Ганс-Дітер Флік із Барселони (57). Топ-5 доповнили Венсан Компані з Баварії (42) та Мікель Артета з Арсеналу (24).

У рейтингу спеціалістів збірних найкращим вдруге поспіль було визнано Луїса де ла Фуенте (Іспанія) — 136 балів. З ним у першій п'ятірці опинилися Роберто Мартінес (Португалія, 83), Ліонель Скалоні (Аргентина, 59), Столе Сольбаккен (Норвегія, 48) та Томас Тухель (Англія, 41).

Раніше повідомлялося, що Кейн очолив гонку за найпрестижнішу індивідуальну нагороду, випередивши Голанда та Мбаппе.