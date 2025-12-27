Франція

Півзахисник отримав відзнаку на батьківщині.

Відоме португальське видання A Bola за підсумками 2025 року відзначило центрального півзахисника французького Парі Сен-Жермен Вітінью нагородою в категорії "Фігура року".

Як заявили організатори премії, вона "підкреслює талант, стабільність та вплив гравця, який цього року залишив свій слід у футболі завдяки власному класу, інтелекту та відданості на полі".

Після отримання відзнаки Вітінья прокоментував свою участь у перегонах також і за Золотим м’ячем.

"Це все завжди дуже відносно. Я не буду сумувати чи розчаровуватись, якщо я чи будь-який інший півзахисник або гравець на моїй позиції, який дуже добре грає і заслуговує на те, щоб претендувати на ці індивідуальні нагороди, їх у підсумку не виграє. Це природно.

Я розумію, що гравці, які забивають голи, які завершують розіграші та мають більший вплив на результат на табло. Я ж півзахисник, і коли я був дитиною, мені також подобалось дивитися на них. Мені подобалось дивитись на Кріштіану, Мессі, мені подобалось дивитись на тих гравців, які робили вплив, тому що це нормально і природно. Тому я ніколи не буду сумувати чи відчувати несправедливість, якщо так станеться, тому що вони також цього заслуговують.

Зараз я був би дуже радий, якби я чи будь-який інший півзахисник, який цього заслуговує, виграв Золотий м'яч. Тоді нам доведеться розглянути інші позиції, тому що 10, 15, 20 років тому ми дивились на захисників, коли вони тільки захищались і у них не було мети забивати голи. Футбол еволюціонував.

Нуну Мендеш та Хакімі у нас у ПСЖ — це ж майже вінгери. Так, у обороні вони теж захищаються, як і всі інші, але вони більше присутні трохи далі попереду, пресингують суперників. А в тому, як ми атакуємо, часто я чи інший півзахисник знаходимося значно позаду. Ось чому вони також мають такий внесок у голах та результативних передачах.

Але хіба вони не заслуговують на те, щоб бути серед претендентів? Це складно! Важко сказати щось дуже об'єктивне. Це завжди дуже суб'єктивно. Але я був би дуже щасливий, якби одного дня знову боровся за Золотий м'яч. І якби я його виграв, то це була б мрія", — заявив португальський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Вітіньї 30 матчів, шість голів та десять гольових передач.