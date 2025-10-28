Франція

Парижани завершили сезон-2024/25 із найвищим доходом в історії клубу після тріумфу в чемпіонаті, Кубку Франції та Лізі чемпіонів.

Паризький Сен-Жермен підбив підсумки фінансового року 2024/25, який став рекордним для клубу. Як повідомляє PSG Report, загальний дохід ПСЖ досяг 837 мільйонів євро — це найвищий показник у історії французького гранда.

Зокрема, комерційні надходження клубу зросли до 367 мільйонів євро, а прибутки від матчів — до 175 мільйонів.

Економічний успіх став наслідком не лише ефективної маркетингової стратегії, а й блискучих спортивних результатів команди.

У сезоні-2024/25 ПСЖ виграв чемпіонат Франції, Кубок Франції та вперше за останні роки тріумфував у Лізі чемпіонів, що суттєво посилило бренд клубу на світовій арені.