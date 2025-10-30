Франція

Італійський тренер був розлючений після чергової втрати очок на останніх хвилинах.

Роберто Де Дзербі не приховував свого гніву після того, як його команда втратила перемогу на останніх хвилинах у матчі Ліги 1 Марсель Анже (2:2).

Ця втрата очок стала ще одним ударом по амбіціях клубу нав'язати боротьбу ПСЖ за чемпіонство.

​Після невдачі посеред тижня італійський фахівець виступив із різкою заявою, закликавши своїх гравців до відповідальності. Він публічно поставив під сумнів їхню відповідність рівню клубу.

​«Ми намагаємося вивести Марсель на новий рівень. Тож тепер нам потрібно зрозуміти, чи заслуговуємо ми бути частиною цієї команди – чи то я, чи то гравці, — заявив Де Дзербі.

Він підкреслив, що команді необхідно визначитися зі своїми цілями та менталітетом: ​

"Ми повинні знати, чи хочемо ми конкурувати з ПСЖ, чи у нас просто бувають злети та падіння, і ми не заслуговуємо бути частиною цього клубу" — підсумував наставник.