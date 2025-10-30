Італійський тренер був розлючений після чергової втрати очок на останніх хвилинах.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
30 жовтня 2025, 15:30
Роберто Де Дзербі не приховував свого гніву після того, як його команда втратила перемогу на останніх хвилинах у матчі Ліги 1 Марсель Анже (2:2).
Ця втрата очок стала ще одним ударом по амбіціях клубу нав'язати боротьбу ПСЖ за чемпіонство.
Після невдачі посеред тижня італійський фахівець виступив із різкою заявою, закликавши своїх гравців до відповідальності. Він публічно поставив під сумнів їхню відповідність рівню клубу.
«Ми намагаємося вивести Марсель на новий рівень. Тож тепер нам потрібно зрозуміти, чи заслуговуємо ми бути частиною цієї команди – чи то я, чи то гравці, — заявив Де Дзербі.
Він підкреслив, що команді необхідно визначитися зі своїми цілями та менталітетом:
"Ми повинні знати, чи хочемо ми конкурувати з ПСЖ, чи у нас просто бувають злети та падіння, і ми не заслуговуємо бути частиною цього клубу" — підсумував наставник.