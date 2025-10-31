Франція

Повернення у великий футбол відкладається.

Головний тренер французького Монако Себастьєн Поконьйолі висловився про півзахисника команди Поля Погба. Цитує бельгійського фахівця Footmercato.

"Поль отримав травму щиколотки вчора на тренуванні. Ми чекаємо підтвердження тяжкості травми, але так, завтра він не зможе вийти на поле. Він трохи підвернув щиколотку, потрібно дочекатися результатів додаткових тестів.

Вчора Погба зміг закінчити тренування, так що це може бути позитивним знаком, проте нам потрібно бути впевненими, а сьогодні він не був на 100% у формі, щоб перенести вагу на ногу.", — сказав Поконьйолі.

Зустріч із ФК Париж запланована на 1 листопада.

Цього сезону Поль Погба не провів жодного матчу у складі Монако.