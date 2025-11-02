Франція

Епізод стався після матчу проти Ніцци.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв Ніццу на власному полі в рамках одинадцятого туру Ліги 1 (1:0).

Уже після завершення цього протистояння нападник команди Луїса Енріке Усман Дембеле, участь якого в поєдинку почалась із виходу на заміну на 72 хвилині, під час святкування перемоги перед фанатами повідомив одноклубникам про пошкодження, яке отримав за ходом зустрічі.

"У мене болить підколінне сухожилля, дуже сильно", — сказав француз Ашрафу Хакімі.

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Нагадаємо, що ПСЖ уже 4 листопада має зіграти домашній матч Ліги чемпіонів УЄФА проти мюнхенської Баварії, після чого вихідними поїде до Ліона.

Для чинного володаря Золотого м’яча це може бути третє пошкодження в поточному сезоні, тоді як до цього він пропустив сім матчів саме через проблеми з підколінним сухожиллям.