Франція

Арсенал, Ліверпуль та Ювентус проявляють серйозний інтерес, а французи встановлюють ціну на гравця в 130 млн євро

На трансферному ринку розгоряється справжня боротьба за португальського півзахисника Парі Сен-Жермен Вітінью. За інформацією видання CaughtOffside, одразу три європейські гранди — Арсенал, Ліверпуль та Ювентус — зацікавлені у підписанні хавбека.

На фоні цього інтересу ПСЖ визначив ціну на свого ключового гравця — 130 мільйонів євро.

Вітінью у поточному сезоні вже зіграв 16 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.