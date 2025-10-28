Франція

Португалець ностальгує за колишнім партнером.

Півзахисник ПСЖ Вітінья поділився спогадами про Марко Верратті.

"Для мене було честю грати з ним. Він універсальний: захист, атака, бачення гри, техніка. Ми чудово доповнювали один одного.

Шкода, що разом зіграли так мало. Він справжній чарівник", — сказав Вітінья.

Верратті виступав за ПСЖ з 2012 по 2023 рік. Нині 32-річний італієць грає за Аль-Духаїль (Катар).

