Португалець ностальгує за колишнім партнером.
Марко Верратті, Getty Images
28 жовтня 2025, 11:57
Півзахисник ПСЖ Вітінья поділився спогадами про Марко Верратті.
"Для мене було честю грати з ним. Він універсальний: захист, атака, бачення гри, техніка. Ми чудово доповнювали один одного.
Шкода, що разом зіграли так мало. Він справжній чарівник", — сказав Вітінья.
Верратті виступав за ПСЖ з 2012 по 2023 рік. Нині 32-річний італієць грає за Аль-Духаїль (Катар).
