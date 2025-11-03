Ліга чемпіонів

Впевнена заява португальця.

Півзахисник французького ПСЖ Вітінья висловився про майбутній матч з мюнхенською Баварією в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

"Краще говорити на полі, ніж тут, але так, це дві найкращі команди Європи. Баварія зараз у фантастичній формі, як і ми, вона продовжує набирати обертів із минулого сезону.

Кейн? Це один із найкращих гравців у світі, кожен сезон він видає неймовірні цифри. Цього сезону він теж почав приголомшливо, з феноменальними показниками. Але Баварія в першу чергу – це команда, яка захищається та атакує як єдине ціле.

Дембеле? Я бачу, що він в хорошій формі, він тренується і радіє. Сподіваюся, Усман буде готовим до матчу. Якщо він вийде на поле, це буде чудово. У таких матчах завжди хочеться грати з найкращими", — заявив Вітінья.

Матч між ПСЖ та Баварією відбудеться 4-го листопада, о 22:00 за київським часом.