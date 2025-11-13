Франція

Еквадорський оборонець залишиться в Парижі ще щонайменше на п’ять років — офіційне оголошення очікується згодом.

ПСЖ досяг домовленості про новий контракт із центральним захисником Вільяном Пачо, повідомив журналіст Фабріс Гокінс.

Новий договір 24-річного еквадорця розрахований до літа 2030 року. За інформацією джерела, офіційне підтвердження з боку клубу з’явиться трохи пізніше — ПСЖ традиційно оголошує одразу про кілька продовжень контрактів у межах одного релізу.

Пачо перейшов до паризького клубу влітку 2024 року з Айнтрахта за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 13 матчів і відзначився одним забитим голом.

