Еквадорський оборонець залишиться в Парижі ще щонайменше на п’ять років — офіційне оголошення очікується згодом.
Вільян Пачо, фото ПСЖ
13 листопада 2025, 19:55
ПСЖ досяг домовленості про новий контракт із центральним захисником Вільяном Пачо, повідомив журналіст Фабріс Гокінс.
Новий договір 24-річного еквадорця розрахований до літа 2030 року. За інформацією джерела, офіційне підтвердження з боку клубу з’явиться трохи пізніше — ПСЖ традиційно оголошує одразу про кілька продовжень контрактів у межах одного релізу.
Пачо перейшов до паризького клубу влітку 2024 року з Айнтрахта за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 13 матчів і відзначився одним забитим голом.
