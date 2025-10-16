Франція

Дембеле, Руїс і Невеш продовжують лікування і пропустять гру 17 жовтня в Лізі 1.

ПСЖ повідомив про перебіг відновлення своїх ключових футболістів напередодні матчу Ліги 1 проти Страсбурга. Усман Дембеле та Фабіан Руїс досі не готові вийти на поле, продовжуючи лікування після травм.

Le point médical avant la réception de Strasbourg📍 @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2025

Медичний штаб також прийняв рішення продовжити термін реабілітації Жоау Невеша, який через проблеми з підколінним сухожиллям також пропустить гру.

Нагадаємо, Дембеле отримав травму підколінного сухожилля в матчі відбору до ЧС-2026 проти збірної України. Про характер ушкодження Руїса поки не повідомляється.

Матч ПСЖ — Страсбург відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом.