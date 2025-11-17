Франція

Юристи форварда заявили, що клуб не виконав обіцянок і вважав себе "вище за всіх".

Судовий конфлікт між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ продовжує набирати обертів. Під час чергового засідання адвокати французького форварда висунули нові звинувачення на адресу колишнього клубу гравця.

Нагадаємо, Мбаппе вимагає від ПСЖ 240 млн євро та звинувачує клуб у психологічному тиску й спробі примусити його підписати контракт у 2023 році. Тоді нападника тимчасово відсторонили від тренувань з основою.

Адвокат Фредерік Кассеро заявила, що Мбаппе є гравцем, який приніс ПСЖ величезні прибутки, але саме клуб сприяв загостренню конфлікту.

"ПСЖ використовує методи, що нагадують фільми Скорсезе, а також додала, що "ПСЖ вважає себе вище за всіх". За її словами, у керівництва клубу була нав’язлива ідея – не допустити, щоб Мбаппе пішов вільним агентом.

Інший адвокат гравця, Дельфін Верхейден, підняла питання контракту, підписаного навесні 2022 року перед чемпіонатом світу в Катарі. Вона заявила:

"У той момент він хотів піти з ПСЖ. Переговори були нескінченними, у підсумку він дозволив себе переконати. Потрібно було всього кілька тижнів, щоб зрозуміти: обіцянки не будуть виконані".

Верхейден додала, що клуб намагався створити враження, ніби контракт продовжено на три роки, хоча Мбаппе погодився лише на два:

"Третій сезон був обіцянкою клубу, на яку гравець міг погодитися або ні. Це непорозуміння зберігалося до літа 2023 року".

