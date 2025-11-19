Франція

Гравці після травм проходитимуть адаптацію перед роботою з основою.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке переглянув підхід до організації тренувань команди. Як повідомляє Le Parisien, відтепер футболісти, які щойно завершують етап відновлення після травм, не будуть одразу переходити до повноцінних занять із основним складом.

Новий метод покликаний зменшити ризик рецидивів та повторних ушкоджень, що останніми сезонами часто турбували парижан. Особлива увага приділяється Усману Дембеле, який продовжує набирати оптимальну форму та потребує індивідуального підходу.

Наступний матч в чемпіонаті ПСЖ проведе проти Гавра (22.11), а в Лізі Чемпіонів проти Тоттенгема (26.11).