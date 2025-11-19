Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з головних категорій для вибору публіки — звання найкращого гравця світу.

І в 2025 році на нього претендують наступні футболісти:

Усман Дембеле (ПСЖ)

Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті / ПСЖ)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Віктор Йокерес (Арсенал / Спортінг)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Александер Ісак (Ліверпуль / Ньюкасл)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Гаррі Кейн (Баварія)

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

Роберт Левандовські (Барселона)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)

Скотт Мактоміней (Наполі)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Майкл Олісе (Баварія)

Коул Палмер (Челсі)

Педрі (Барселона)

Рафінья (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабіан Руїс (ПСЖ)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Вітінья (ПСЖ)

Флоріан Вірц (Ліверпуль / Баєр)

Ламін Ямал (Барселона)

Обрати найкращого, на вашу думку, футболіста 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.