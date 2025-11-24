Франція

Захисник ПСЖ запевняє, що біль зник і він працює над поверненням у форму до КАН.

Захисник Пари Сен-Жермен та збірної Марокко Ашраф Хакімі поділився оновленням щодо свого стану після ушкодження, отриманого в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).

"Значно краще, запалення спало, тепер набагато комфортніше, болю немає.

Я налаштований позитивно, зосереджений і продовжую старанно працювати, щоб бути в добрій формі до Кубка африканських націй", — сказав Хакімі.

Раніше президент ПСЖ назвав Хакімі одним із найкращих у світі.

Нагадаємо, що Хакімі визнаний найкращим гравцем Африки у 2025 році.