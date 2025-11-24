Франція

Порада від вихованця парижан.

Колишній захисник ПСЖ Грегорі Пейслі висловився про українського гравця парижан Іллю Забарного. Його слова наводить Planetepsg.

"Він страждає від порівняння з Пачо, який швидко адаптувався до команди, що набирала обертів.

Цього сезону команді не вистачає ключових гравців, і Забарному також доведеться освоїтися з новою системою, в якій він повинен вирішувати ситуації віч-на-віч, маючи вільний простір позаду себе.

Йому слід навчитися захищатися дещо інакше, ніж він це робив у англійській Прем'єр-лізі. Забарному потрібен час", — сказав Пейслі.

Цього сезону Ілля Забарний відіграв за ПСЖ 15 матчів та забив один гол.