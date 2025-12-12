У збірній 11 представників різних клубів.
Мейсон Грінвуд, Getty Images
12 грудня 2025, 09:42
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками шостого туру основного етапу турніру.
У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що вже схоже на традицію.
Символічна збірна туру: Унаї Сімон (Атлетік) — Ніко О’Райлі (Манчестер Сіті), Мохаммед Салісу (Монако), Давід Ганцко (Атлетіко), Жуль Кунде (Барселона) — Річард Ріос (Бенфіка), Леннарт Карл (Баварія), Шарль де Кетеларе (Аталанта) — Ноні Мадуеке (Арсенал), Мейсон Грінвуд (Монако), Ентоні Гордон (Ньюкасл).
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано вінгера Арсеналу Ноні Мадуеке.