Франція

Англійський нападник Мейсон Грінвуд увійшов в історію Олімпік Марсель, ставши першим гравцем клубу за 34 роки, який забив чотири м'ячі в одному матчі Ліги 1

У матчі 8-го туру чемпіонату Франції Марсель на своєму полі здобув розгромну перемогу над Гавром з рахунком 6:2, а головним героєм вечора став 24-річний Мейсон Грінвуд. Англієць продемонстрував неймовірну результативність, оформивши покер.

​Це досягнення є історичним для клубу. Востаннє чотири м'ячі за Марсель в одному матчі чемпіонату забивав легендарний Жан-П'єр Папен. Володар Золотого м'яча встановив свій рекорд у січні 1991 року в грі проти Ліона. ​

Феєрична гра Грінвуда не лише принесла йому місце в історії клубу поруч з великим Папеном, але й дозволила Марселю вийти на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, скориставшись осічкою ПСЖ.

Матч проти Гавра складався для господарів непросто: вони першими пропустили. Проте вилучення у складі гостей та реалізований Грінвудом пенальті ще в першому таймі змінили хід гри. У другій половині зустрічі англійський форвард забив ще тричі, остаточно поховавши інтригу.