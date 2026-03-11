Юнаку прилетіла підтримка з Італії.
Антонін Кінські-молодший, Getty Images
11 березня 2026, 14:24
Лондонський Тоттенгем напередодні поступився мадридському Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Атлетіко Мадрид — Тоттенгем 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Головним невдахою протистояння може вважатись молодий воротар "шпор" Антонін Кінські-молодший, якого головний тренер Ігор Тудор кинув у бій у стартовому складі, але через каскад результативних помилок замінив уже 17 хвилині.
Шалений удар по психології гравця спробував полегшити підбадьорюючим коментарем у соціальних мережах воротар італійської Фіорентини Давід де Хеа.
"Ніхто, хто не був воротарем, не може по-справжньому зрозуміти, як важко грати на цій позиції.
Тримай голову високо, і у тебе буде ще один шанс, друже", — заявив іспанський виконавець.
Матч-відповідь між Тоттенгемом і Атлетіко відбудеться 18 березня на Тоттенгем Готспур Стедіум.