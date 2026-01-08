Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фіналу Суперкубка Франції, у якому зіграють Парі Сен-Жермен та Марсель.
Ілля Забарний, Getty Images
08 січня 2026, 19:22
Парі Сен-Жермен та Марсель у Кувейті розіграють Суперкубок Франції.
Луїс Енріке залишив українського центрального захисника Іллю Забарного на лаві для запасних.
ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Жаме, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Баркола, Нсокі.
Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Медіна — Веа, Кондогбія, Гойб’єрг, Емерсон — Грінвуд, Гуїрі, Пайшан.
Запасні: Де Ланге, Іган-Райлі, Мопе, О’Райлі, Траоре, Важ, Бакола, Мурільйо, Обамеянг.
Гра ПСЖ — Марсель почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.