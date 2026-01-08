Парі Сен-Жермен та Марсель у Кувейті розіграють Суперкубок Франції.

Луїс Енріке залишив українського центрального захисника Іллю Забарного на лаві для запасних.

ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: Жаме, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Баркола, Нсокі.

Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Медіна — Веа, Кондогбія, Гойб’єрг, Емерсон — Грінвуд, Гуїрі, Пайшан.

Запасні: Де Ланге, Іган-Райлі, Мопе, О’Райлі, Траоре, Важ, Бакола, Мурільйо, Обамеянг.

Гра ПСЖ — Марсель почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.