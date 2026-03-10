Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 познанський Лех зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Перший поєдинок відбудеться в четвер, 12 березня, на Познань Стедіум у Польщі. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Леха оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.49.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і Шахтар не програє", представлений показником 2.42.

Коефіцієнтом 2.55 оцінена ймовірність того, що Лех заб'є тільки 1 гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Шахтар: -0,25". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за матчем Лех — Шахтар на Football.ua.